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Экономика

Рубль укрепился относительно доллара и евро на фоне стабильной нефти

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Доллар США и евро слегка снизились на "Московской бирже" в начале торгов понедельника; рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне стабилизации ситуации на мировых нефтяных площадках.

Первые сделки по доллару США прошли на "Московской бирже" в диапазоне 59,58-59,66 руб., по итогам первой минуты торгов курс составил 59,585 руб. (-7,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро снизился до 63,2975 руб. (-18,75 копейки), стоимость бивалютной корзины опустилась на 12,5 копейки по отношению к уровню закрытия пятницы, составив 61,255 рубля.

Доллар при этом оказался на 21,5 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 17,53 копейки выше официального курса.

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По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", небольшое укрепление рубля к доллару и евро в начале торгов 16 января связано с наметившейся стабилизацией ситуации на мировых нефтяных площадках. В частности, цены на нефть, снизившиеся на 3% по итогам прошедшей недели, стабильны в понедельник утром благодаря позитивным сигналам из США.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:03 по московскому времени не изменилась по отношению к закрытию пятницы, составив $55,45 за баррель (в пятницу фьючерсы упали в цене на 1%). Данные Baker Hughes, опубликованные в пятницу, указали на первое за десять недель сокращение числа нефтяных буровых установок в США, что оказывает поддержку нефтяному рынку в понедельник. Согласно данным Baker Hughes, число буровых установок за прошедшую неделю сократилось на семь - до 522 единиц.

Нефть Brent упала в цене за прошедшую неделю на 2,9%, WTI - на 3% на фоне сомнений трейдеров в том, что согласованное нефтедобывающими странами сокращение добычи уменьшит избыток нефти на рынке. Несмотря на то, что многие из стран ОПЕК сообщили о снижении объемов добычи в соответствии с достигнутыми ранее договоренностями, стало известно об активном наращивании производства нефти Ливией, освобожденной от необходимости урезать добычу. Кроме того, Минэнерго США на прошлой неделе сообщило об увеличении производства нефти в стране на 176 тыс. баррелей в сутки (б/с) - до 8,946 млн б/с по итогам недели, завершившейся 6 января.

Теги: курсы валют, рубль, доллар, евро, нефть
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