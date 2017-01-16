Денежные переводы физлиц из России в Грузию в 2016 году сократились на 8,8%

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Объем средств, перечисленных физическими лицами в Грузию из России с использованием электронных платежных систем, в 2016 году сократился на $38 млн, или на 8,8%, по сравнению с 2015 годом, до $394,6 млн. Как сообщает Национальный банк Грузии, эта сумма составляет 34,1% всех денежных переводов, осуществленных физлицами из-за рубежа, объем которых в прошлом году увеличился на 7,1%, до $1 млрд 156,2 млн (8,2% прогнозируемого ВВП по итогам 2016 года).

В том числе в IV квартале в республику было переведено из всех стран $319,3 млн, что на 15,3% больше, чем за аналогичный период 2015 года, в декабре - $119 млн (рост на 16,8%). По объему денежных перечислений в Грузию на второе место впервые вышли США, откуда в 2016 году поступило $127,7 млн (11% всех перечислений), на третьем - Греция ($126,8 млн, чуть менее 11%), на четвертом - Италия ($122,4 млн, 10,6%), на пятом - Турция ($89,9 млн, 7,8%). Далее следуют Израиль, Испания, Германия, Украина, Азербайджан и другие страны.

Из Грузии в другие страны в 2016 году переведено $194,2 млн, что на 13,7% больше, чем годом ранее. Больше всего денежных средств направлено в Россию - $86,3 млн (44,4% общей суммы), а также на Украину - $21 млн (10,8%).

В 2015 году объем средств, перечисленных в Грузию из-за рубежа, уменьшился по сравнению с показателем 2014 года на 25%, до $1 млрд 79,9 млн, что составило 7,9% ВВП. В том числе из России поступило $432,6 млн (40,1% всех денежных переводов), а в Россию было переведено $78,2 млн (45,8% общей суммы).