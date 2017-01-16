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"Победа" закроет рейсы в Кировский аэропорт "Победилово"

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Победа" намерена отказаться от регулярных рейсов из Москвы и Санкт-Петербурга в Киров, следует из письма гендиректора перевозчика Андрея Калмыкова главе кировского аэропорта "Победилово" Алексею Легконравову, с копей которого ознакомился "Интерфакс".

"Победа" начала полеты в Киров в сентябре 2015 года на основе соглашения, которое предусматривало скидку на обслуживание самолетов компании в "Победилово" до конца 2016 г., указано в письме от 12 января.

"Ввиду окончания действия трехстороннего соглашения и отказа аэропорта "Победилово" в предоставлении скидок в 2017 г., что делает дальнейшее выполнение полетов экономически неэффективным, ООО "Авиакомпания "Победа" вынуждено прекратить выполнение рейсов по маршруту Киров - Санкт-Петербург с 20 января 2017 г., а также рейсов по маршруту Киров - Москва - с 1 февраля 2017 г.", - отмечает Калмыков в письме Легконравову.

В пресс-службе "Победы" подтвердили подлинность письма, но от других комментариев воздержались. "Победа" - низкобюджетная авиакомпания группы "Аэрофлот". Образована в сентябре 2014 г. вместо подпавшего под санкции ЕС и остановившего деятельность "Добролета". Рейсы компании выполняются на 12 самолетах Boeing-737-800 в одноклассной компоновке.

Теги: Победа, Кировская область
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