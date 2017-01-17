"Роснефть" объяснила участие ВТБ в сделке по приватизации пакета акций компании

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Участие ВТБ в сделке по приватизации 19,5% акций "Роснефть" позволило избежать волатильности на рынке. "В рамках сделки все цели были достигнуты полностью, но в ходе нее решались самые разные зачади, в частности, надо было избежать различных эксцессов", - сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев.

"Данная последовательность сделки - участие в ней ВТБ - объясняется тем, чтобы надо было избежать волатильности на валютном рынке", - пояснил он.

В декабре было подписано соглашение о покупке консорциумом инвесторов в составе суверенного фонда Катара (Qatar Investment Authority, QIA) и швейцарского трейдера Glencore 19,5% акций "Роснефти" у госхолдинга "Роснефтегаз" за 692 млрд рублей (10,2 млрд евро). QHG Shares Pte. Ltd., зарегистрированное в Сингапуре, получило право распоряжаться 19,5% акций НК "Роснефть".

Ранее газеты "Ведомости" и РБК написали со ссылкой на документы нового акционера "Роснефти", что 15 декабря ВТБ выдал сингапурской QHG Shares Limited (СП Glencore и QIA) кредит на 692 млрд руб. (10,2 млрд евро) под залог приобретаемых акций российской НК. Уже 22 декабря права требования по кредиту вместе с обеспечением перешли к самому "Роснефтегазу". Консорциум Glencore и QIA 3 января стал владельцем доли в "Роснефти". "Роснефтегаз" снял залог с акций. На каких условиях ВТБ выдавал кредит и за сколько у него выкупал права требования "Роснефтегаз", в документах не говорится.

В ВТБ не комментируют эту информацию.