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В Кремле отказались считать ВТБ участником сделки по приватизации "Роснефти"

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что участие ВТБ в сделке по покупке "Роснефти" Glencore и Суверенным фондом Катара не может быть расценено как участие в приватизации в нарушение распоряжений президента РФ.

"Это не относится к кремлевской повестке дня. В данном случае вряд ли можно говорить об участии в приватизации, речь идет о коммерческих операциях. Повторяю, это не кремлевский вопрос", - сказал Песков журналистам во вторник.

Он добавил, что "это не может расцениваться как участие в приватизации", отвечая на уточняющий вопрос о том, является ли бридж-кредит, выданный ВТБ на покупку 19,5% акций "Роснефти", участием в приватизации госкомпании банка с госучастием.

Ранее сегодня пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев пояснил, что участие ВТБ в сделке по приватизации 19,5% акций компании позволило избежать волатильности на рынке. "В рамках сделки все цели были достигнуты полностью, но в ходе нее решались самые разные зачади, в частности, надо было избежать различных эксцессов. Такая последовательность объясняется тем, что в частности, одной из задач было избежание волатильности на валютном рынке", - сообщил "Интерфаксу" Леонтьев.

Ранее газеты "Ведомости" и РБК написали со ссылкой на документы нового акционера "Роснефти", что 15 декабря ВТБ выдал сингапурской QHG Shares Limited (СП Glencore и QIA) кредит на 692 млрд руб. (10,2 млрд евро) под залог приобретаемых акций российской НК. Уже 22 декабря права требования по кредиту вместе с обеспечением перешли к самому "Роснефтегазу". Консорциум Glencore и QIA 3 января стал владельцем доли в "Роснефти". "Роснефтегаз" снял залог с акций. На каких условиях ВТБ выдавал кредит и за сколько у него выкупал права требования "Роснефтегаз", в документах не говорится.

Теги: ВТБ, Роснефть
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