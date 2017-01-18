Китай выразил готовность помочь преодолеть кризис на Украине

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Китай готов способствовать преодолению украинского кризиса политическими методами, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече в Давосе с президентом Украины Петром Порошенко.

"Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай искренне надеется, что на Украине будет сохраняться ситуация социальной стабильности и экономического развития, он готов сыграть конструктивную роль в преодолении кризиса политическими средствами", - говорится в сообщении о встрече, размещенном на сайте МИД КНР.

Китайский руководитель также высказался за активное развитие сотрудничества между двумя странами в различных областях.

Как отмечается в сообщении МИД Китая, Порошенко заявил о важности для Украины отношений с КНР, готовности к тесному взаимодействию с Китаем в рамах ООН.