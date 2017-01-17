Главные новости
В миреОпознаны тела 32 жертв крушения "Боинга" под БишкекомВ миреКиев подал в Международный суд ООН иск против РоссииВ миреВ Турции задержан исполнитель теракта в ночном клубе Стамбула
В мире

Порошенко потребовал ввести безвизовый режим между Украиной и ЕС в 2017 году

Президент заявил, что украинцы верят в европейские ценности больше, чем сами жители Евросоюза

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Президент Украины Петр Порошенко в понедельник заявил, что официальный Киев выполнил все критерии Евросоюза и украинцы должны получить право безвизовых поездок в страны ЕС.

"Благодаря нашим совместным усилиям в 2016 году удалось найти формулу для разблокирования ратификации Соглашения об ассоциации с ЕС. В 2017 году мы должны наконец решить этот вопрос. Во-первых, должны сделать Соглашение об ассоциации юридически свершившимся фактом. Во-вторых, украинцы должны наконец получить право осуществлять безвизовые поездки в страны ЕС", - заявил он на встрече с иностранными послами, сообщает пресс-служба главы государства в понедельник.

При этом Порошенко подчеркнул, что "и первый, и второй вопросы уже филигранно отшлифованы, все обязательства выполнены, все критерии достигнуты".

"Дальше откладывать - вопиюще несправедливо, потому, что украинцы заплатили высокую цену. И опасно, так как дальнейшие ничем не аргументированные промедления подрывают веру украинцев в Европу, чего, собственно, и добивается Россия", - сказал президент Украины.

В то же время, по его словам, украинцы подчас больше верят в европейские ценности, чем сами жители ЕС. "На Украине в европейский проект и ценности верят иногда больше, чем даже в самой Объединенной Европе. И как бы этого кому-то не хотелось, мы ни при каких условиях не намерены отказываться от евроинтеграционного курса", - подчеркнул Порошенко.

Он также отметил высокую динамику отношений с США в прошлом году, и заявил, что видит намерение новой администрации соблюдать взятые на себя обязательства.

"2016 был годом высокой динамики наших контактов и сотрудничества на основе постоянной двухпартийной поддержки Украины. Приятно было почувствовать это лично во время телефонного разговора с избранным президентом США Дональдом Трампом уже через несколько дней после дня выборов", - цитирует слова Порошенко его пресс-служба.

Теги: Петр Порошенко, Украина, ЕС, США
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В мире
В Турции задержан исполнитель теракта в ночном клубе СтамбулаВ Турции задержан исполнитель теракта в ночном клубе Стамбула
Сообщается, что подозреваемый, которого не могли найти больше двух недель, скрывался в квартире у знакомогоПодробнее
Скончался последний побывавший на поверхности Луны астронавтСкончался последний побывавший на поверхности Луны астронавт
Он был командиром "Аполлона-17", который выполнил последнюю лунную экспедицию в истории человечества в 1972 годуПодробнее
Госсекретарь США назвал неподобающей критику Трампа в адрес МеркельГоссекретарь США назвал неподобающей критику Трампа в адрес Меркель
Керри назвал канцлера Германии одним из сильнейших союзников АмерикиПодробнее
Киев подал в Международный суд ООН иск против РоссииКиев подал в Международный суд ООН иск против России
На Украине утверждают, что РФ нарушила положения международных конвенций о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации расовой дискриминацииПодробнее
Опознаны тела 32 жертв крушения "Боинга" под БишкекомОпознаны тела 32 жертв крушения "Боинга" под Бишкеком
Авиакатастрофа произошла утром в понедельник рядом с аэропортом "Манас"Подробнее
Порошенко поручил передать в суд ООН иск против РоссииПорошенко поручил передать в суд ООН иск против России
По мнению украинского президента, живущие в Крыму и в Донбассе люди "подвергаются пыткам и преследованиям"Подробнее
Британские ВМС сопроводят идущую от берегов Сирии авианосную группу РФБританские ВМС сопроводят идущую от берегов Сирии авианосную группу РФ
Российские корабли, в том числе авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов", проследуют мимо берегов Великобритании по пути в СевероморскПодробнее
МЧС Киргизии подтвердило гибель 32 человек при крушении "Боинга"МЧС Киргизии подтвердило гибель 32 человек при крушении "Боинга"
По данным ведомства, в числе погибших 13 детейПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 16 января7 фото
16 января
Фотохроника 16 января
Прощание с погибшими при крушении Ту-15411 фото
16 января
Прощание с погибшими при крушении Ту-154
Лучшие фото недели10 фото
13 января
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреОпознаны тела 32 жертв крушения "Боинга" под БишкекомВ миреКиев подал в Международный суд ООН иск против РоссииВ миреВ Турции задержан исполнитель теракта в ночном клубе СтамбулаВ миреБританские ВМС сопроводят идущую от берегов Сирии авианосную группу РФ
Всемирный экономический форум в Давосе откроет Си Цзиньпин
Следственный комитет проверит гибель пенсионера в московском метро
В России за год из-за африканской чумы уничтожили 233 тыс. свиней
Порошенко потребовал ввести безвизовый режим между Украиной и ЕС в 2017 году
В МИД РФ не увидели противоречий между Трампом и его командой
В Турции задержан исполнитель теракта в ночном клубе Стамбула
График Путина не изменится из-за ремонта VIP-борта летного отряда "Россия"
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи