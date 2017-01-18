На форуме в Давосе выступит женский оркестр из Афганистана

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Первый женский оркестр Афганистана готовится сыграть для участников Всемирного экономического форума, который проходит в швейцарском Давосе, сообщают в среду западные СМИ.

Оркестр "Зохра", который состоит из 35 участниц в возрасте от 13 до 20 лет, выступит перед 3 тыс. директоров и политиков со всего мира в четверг и в пятницу.

СМИ отмечают, что для многих участниц оркестра, решение выступать зачастую связно с риском, так как в Афганистане существуют жесткие нормы поведения в обществе, которые накладывают запрет на публичные выступления женщин.