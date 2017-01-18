ФАС проверит отказ кировского аэропорта обслуживать рейсы "Победы"

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба России проверит обоснованность отказа кировского аэропорта "Победилово" от дальнейшего обслуживания рейсов авиакомпании "Победа", заявил глава ведомства Игорь Артемьев, выступая на "правительственном часе" в Совете Федерации в среду.

"Мы начнем разбирательство по этому поводу. Нужно посмотреть, что это такое: необоснованный отказ в заключении договора, либо это экономика у них ("Победы" - ИФ) не выдерживает, потому что понятно, они летают по более дешевым тарифам. Мы разберемся вместе с вами и доложим", - сказал глава ФАС, отвечая на вопрос одного из сенаторов.

Ранее сообщалось, что низкобюджетный перевозчик "Аэрофлота" заявил о закрытии рейса Санкт-Петербург - Киров с 20 января и рейса Москва - Киров с 1 февраля. В качестве причины указывался отказ аэропорта "Победилово" в дальнейшем предоставлении скидки в размере 80% на обслуживание судов авиакомпании.

Позднее в ходе совещания в областном правительстве глава "Победилово" Алексей Легконравов заявил, что "такие беспрецедентные скидки" предоставлялись только "Победе", в то время как аэропорт выступает "за равные условия для бизнеса и здоровую конкуренцию".