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Экономика

Нефть Brent подешевела на 1,8%

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Темпы падения цен на нефть эталонных марок ускорились вечером в среду на фоне укрепления курса американского доллара и заявлениях главы Международного энергетического агентства (МЭА) Фатиха Бироля в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.

Цена мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:15 по московскому времени упала на $1,01 (1,82%) - до $54,46 за баррель. Котировки фьючерсных контрактов на нефть WTI на февраль на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени опустились на $0,93 (1,77%) - до $51,55 за баррель.

Евро торгуется в районе $1,0688 против $1,0713 на закрытие предыдущей сессии.

Инвесторы нервничают из-за предполагаемого повышения добычи сланцевой нефти в США, которое может ликвидировать подъем нефтяных котировок после достижения договоренностей о снижении производства членами ОПЕК и другими странами, сообщает Dow Jones.

Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих, а также гендиректор BP Plc Боб Дадли заявили в Давосе, что нефтедобывающий сектор США начал наращивать добычу уже при цене нефти чуть выше $50 за баррель. Дальнейший рост цен ускорит этот процесс, полагает Бироль.

Ранее на этой неделе Управление по информации в области энергетики (EIA) министерства энергетики США опубликовало прогноз, согласно которому добыча сланцевой нефти в стране может увеличиться до 4,75 млн баррелей в сутки в феврале. В январе оно составит 4,71 млн б/с, а не 4,54 млн б/с, как ожидалось ранее. "Это подтверждает, что производство сланцевой нефти в США достигло дна", - отмечается в отчете Commerzbank.

ОПЕК снизила прогноз поставок нефти на мировой рынок со стороны стран, не входящих в организацию, на 180 тыс. б/с, по сравнению с декабрьским прогнозом, говорится в ежемесячном отчете картеля. Ожидается, что в 2017 году поставки вырастут на 120 тыс. б/с - до 57,26 млн б/с. Прогноз изменен с учетом более низких ожиданий по добыче в России, Казахстане, Китае, Конго и Норвегии.

При этом прогноз по добыче в США повышен на 230 тыс. б/с.

Теги: нефть
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