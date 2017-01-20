Нефть подорожала до $54,44 за баррель

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Нефть дорожает в пятницу на данных о снижении запасов нефти на крупнейшем в США нефтяном терминале в Кушинге, а также на сигналах сокращения производства нефтедобывающими странами.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:50 МСК поднялась на $0,28 (0,52%) - до $54,44 за баррель. К закрытию рынка в четверг фьючерсы выросли в цене на $0,24 (0,45%) - до $54,16 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи увеличилась к этому времени на $0,15 (0,29%) - до $51,52 за баррель. Контракт подорожал на $0,29 (0,57%) - до $51,37 за баррель по итогам предыдущей сессии.

Данные Минэнерго, опубликованные в четверг, указали на максимальное с октября падение запасов нефти на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской бирже нефть: объем запасов уменьшился на 1,27 млн баррелей.

В целом запасы нефти в США увеличились по итогам недели на 2,35 млн баррелей, а добыча нефти снизилась впервые за три недели, сообщило Минэнерго.

Согласно отчету Международного энергетического агентства (МЭА), обнародованному в четверг, добыча нефти в государствах ОПЕК сокращается при уменьшении запасов сырья в странах, являющихся крупными потребителями нефти. МЭА, однако, предупредило, что сокращение добычи ОПЕК может быть нивелировано наращиванием производства нефти другими странами, в том числе США.

По данным МЭА, добыча нефти странами ОПЕК в декабре уменьшилась на 320 тыс. баррелей в сутки (б/с) - до 33,09 млн б/с.

Тем временем, предварительные данные Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) за декабрь показали, что запасы нефти в этих государствах снизились на 85 млн баррелей с рекордного уровня, зафиксированного в июле прошлого года.