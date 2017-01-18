ЦБ РФ поддержал решение правительства по возможным допдоходам

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Решение правительства РФ не наращивать дополнительные расходы и сокращать расходование суверенных фондов при более высокой цене на нефть будет способствовать достижению цели по инфляции и большей стабильности реального курса рубля, заявили "Интерфаксу" в пресс-службе ЦБ РФ.

"Мы приветствуем это решение, поскольку оно будет способствовать достижению цели по инфляции и большей стабильности реального курса рубля", - сообщили в пресс-службе.

Ранее в среду министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что правительство договорилось не использовать дополнительные нефтегазовые доходы от более высокой, чем заложено в бюджете, цены на нефть на увеличение расходов, сокращать на эту сумму расходование Резервного фонда и Фонда национального благосостояния (ФНБ).

"ЦБ РФ будет координировать свою политику при формировании золотовалютных резервов с действиями Минфина в отношении фондов. "Банк России будет участвовать в проработке вопросов увязки действий Минфина с политикой по формированию международных резервов", - отметили в пресс-службе.

При этом Банк России в случае реализации сценария с растущими ценами на нефть может рассмотреть возможность покупки валюты в рамках реализации переходных положений бюджетного правила.

Бюджетное правило полноценно заработает с 2020 года, для этого в 2018-2019 годах должна быть подготовлена соответствующая база, сообщил ранее А.Силуанов.

Министр также отметил, что решение не тратить дополнительные нефтегазовые доходы сделает более прогнозируемой денежно-кредитную политику и позволит ЦБ иметь больше маневра с точки зрения снижения ставок и обеспечения стабильности курса рубля.

Минфин, полагаясь на текущие параметры цены на нефть и курсовые соотношения, оценил возможные дополнительные доходы бюджета в 2017 году. Так, при цене на нефть в $50 за баррель бюджет получит около 1 трлн рублей дополнительных доходов, при $55 за баррель - 1,4 трлн рублей, подчеркнул Силуанов.

Из Резервного фонда и ФНБ в 2017 году на финансирование дефицита бюджета планировалось направить 1,8 трлн рублей.