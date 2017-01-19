Шувалов счел возможной покупку валюты Банком России

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - При нынешних ценах на нефть и в связи с решением правительства не направлять дополнительные доходы от более высоких цен на сырье на дополнительные расходы можно задуматься о возможности покупки валюты Банком России, сообщил первый вице-премьер Игорь Шувалов в интервью агентству Bloomberg.

"Очевидно, что при сегодняшних ценах на нефть и принятом решении нетраты дополнительных нефтегазовых доходов мы можем с уверенностью говорить о возможности покупки валюты на рынке", - сказал он.

Правительство и ЦБ РФ будут работать с регулятором над выработкой общих подходов по снижению долгосрочной волатильности реального курса рубля, добавил Шувалов.

Он отметил, что Минфин, Минэкономразвития и Банк России совместно обсуждают предложения о системе взаимодействия правительства с ЦБ в случае отклонения цен на нефть от бюджетных уровней.