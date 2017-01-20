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Экономика

Украинская Roshen объявила об остановке работы своей фабрики в Липецке

Есть обновление от 11:40

Решение принято "по экономическим и политическим причинам"

Украинская Roshen объявила об остановке работы своей фабрики в Липецке
Фото: ТАСС, Александр Рюмин

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Корпорация Roshen приняла решение остановить производственную деятельность Липецкой кондитерской фабрики, говорится в заявлении компании.

"Корпорация Roshen останавливает производственную деятельность Липецкой кондитерской фабрики. Такое решение принято по экономическим и политическим причинам. Полная остановка производства и консервация производственных и инфраструктурных объектов запланированы на апрель 2017 г", - сказано в сообщении. В корпорации утверждают, что арест имущества Липецкой фабрики, наложенный Следственными комитетом в рамках возбужденного уголовного дела, сделал продажу фабрики невозможной.

"Начиная с 2013 года производство продукции на Липецкой кондитерской фабрике сократилось в 3 раза. Причиной тому стало и резкое снижение ассортимента после необоснованного запрета Роспотребнадзором в 2013 году импорта украинской продукции Roshen на территорию РФ, и активная дискредитация деятельности фабрики в российских и украинских СМИ, и давление органов власти в ряде регионов на торговые организации из-за продажи продукции Липецкой кондитерской фабрики, и снижение общего уровня покупательное способности населения" , - сказано в заявлении. В компании напомнили, что в связи со спадом производства на фабрике постоянно проводились массовые сокращения персонала.

Оставшийся персонал в количестве около 700 человек уже проинформирован о предстоящей остановке деятельности фабрики. Необходимое уведомление о массовом сокращении будет подано в Липецкий центр занятости в ближайшее время.

Корпорация Roshen, один из крупнейших на Украине производителей кондитерских изделий, включает Киевскую, Мариупольскую (Донецкая область), Кременчугскую (Полтавская область) и две Винницкие кондитерские фабрики, масломолочный комбинат "Бершадьмолоко", Литинскийплемзавод (оба - Винницкая область), а также липецкую фабрику "Рошен", Клайпедскую кондитерскую фабрику (Литва) и фабрику BonbonettiChoco (Венгрия).

Владельцем корпорации является президент Украины Петр Порошенко. В ходе избирательной кампании он обещал продать Roshen, нанял для этого инвестиционную компанию Rothschild и украинскую инвестгруппу "Инвестиционный капитал Украины" (ICU). Однако из-за отсутствия покупателей в январе 2016 года был подписан договор, по которому Порошенко передал свою долю в корпорации в независимый "слепой" траст. Банк-управитель траста имеет также 4-летнюю доверенность на переговоры о продаже активов.

Теги: Roshen, Липецкая область
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