После закрытия липецкой фабрики Roshen работу потеряют более 700 человек

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Работа кондитерской фабрики Roshen в Липецкой области будет прекращена в апреле нынешнего года, сообщили местные СМИ со ссылкой на генерального директора ОАО "Липецкая кондитерская фабрика "Рошен" Олега Казакова.

"На улице окажутся 700 человек трудового коллектива, получавших приличную по российским меркам зарплату. Все они, согласно закону, получат выходные пособия", - отметил Казаков.

В настоящее время сам гендиректор липецкой фабрики находится в Киеве. По его словам, она остановится в апреле после того, как выработает закупленное сырье. После этого три промплощадки - в Липецке, селах Сенцово и Косыревка - будут закрыты.

По словам гендиректора, производство за три последних года упало в три раза. Если в 2012-2013 годах фабрика выпускала до 10-12 тыс. тонн кондитерской продукции в месяц, то в 2016 году - только 3 тыс. тонн. Липецкое предприятие потеряло весь объем экспорта в страны СНГ.

Ранее корпорация Roshen, владельцем которой является президент Украины Петр Порошенко, выступила с заявлением о закрытии производства в Липецке.

В ходе избирательной кампании Порошенко обещал продать Roshen, нанял для этого инвестиционную компанию Rothschild и украинскую инвестгруппу "Инвестиционный капитал Украины" (ICU). Однако из-за отсутствия покупателей в январе 2016 года был подписан договор, по которому украинский президент передал свою долю в корпорации в независимый "слепой" траст. Банк-управитель траста имеет также 4-летнюю доверенность на переговоры о продаже активов.