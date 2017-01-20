Экономика

ЦБ РФ в 2016 году закупил 199 тонн золота

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Банк России в декабре 2016 года приостановил закупки золота, следует из материалов ЦБ. По состоянию на 1 января 2017 года объем запасов монетарного золота в составе международных резервов составил 51,9 млн унций (1,614 тыс. тонн), сообщил банк. С 1 декабря 2016 года этот показатель не изменился.

При этом стоимость золота в резервах, как следует из материалов ЦБ, за декабрь сократилась на 2,4% за счет колебаний цен, до $60,1936 млрд. Это составляет 15,9% совокупного объема резервов РФ.

Всего за 2016 год ЦБ РФ закупил 6,4 млн унций (около 199 тонн) золота. Объем запасов золота в составе международных резервов РФ вырос на 14,1%. Денежная оценка золота в резервах увеличилась на 24%. За 2015 год ЦБ РФ закупил 6,7 млн унций (208 тонн) золота. То есть в 2016 году по сравнению с 2015 годом закупки сократились на 4,7%. В течение 2014 года закупки также были активные - в общей сложности 5,5 млн тройских унций (около 171 тонны) золота.

Теги: ЦБ РФ
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