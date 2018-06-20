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ЦБ РФ в мае закупил 19 тонн золота

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Банк России в мае 2018 года закупил 0,6 млн тройских унций (около 19 тонн) золота, следует из материалов ЦБ.

По состоянию на 1 июня объем запасов монетарного золота в составе международных резервов достиг 62 млн унций (1,928 тыс. тонн), сообщил банк. По состоянию на 1 мая этот показатель составлял 61,4 млн унций (1,91 тыс. тонн). За месяц ЦБ РФ увеличил объем запасов золота на 1%.

При этом стоимость золота в резервах, как следует из материалов ЦБ, сократилась на 0,8%, до $80,511 млрд. Это 17,6% совокупного объема резервов РФ.

Всего за 5 месяцев 2018 года ЦБ РФ закупил 2,9 млн унций (90 тонн) золота. Объем запасов золота в составе международных резервов РФ вырос на 4,9%. Денежная оценка золота в резервах увеличилась на 5%.

С 2014 года ЦБ РФ активно покупает золото, всего за 2014-2017 годы он закупил 25,8 млн унций (802 тонны), в том числе в 2017 году - 7,2 млн унций (224 тонны) золота.

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Теги: ЦБ РФ
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