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Белоруссия продлила сроки действия тарифов на транзит нефти

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Белоруссия продлила срок действия тарифов на транзит нефти по своей территории, соответствующее постановление министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) опубликовано в субботу на Национальном правовом интернет-портале.

Постановление вносит изменение в документ от 30 декабря 2016 года, из которого исключается пункт о том, что новые тарифы будут действовать по 31 марта 2017 года. Настоящее постановление вступает в силу с 1 февраля 2017 года.

Согласно предыдущему постановлению ранее действовавшие тарифы на услуги ОАО "Полоцктранснефть Дружба" по транспортировке нефти были проиндексированы на 11,76%, на услуги ОАО "Гомельтранснефть Дружба" - на 7,7%.

Ранее в МАРТ пояснили, что рост тарифов на услуги ОАО "Полоцктранснефть Дружба" по транспортировке (транзиту) нефти на 11,76% и на 7,7% на услуги ОАО "Гомельтранснефть Дружба" связан с повышением действующих ставок на среднегодовой индекс потребительских цен, установленный параметрами прогноза социально-экономического развития России на 2017 год.

"Размер индексации тарифов на транспортировку нефти между ПАО "Транснефть" и ОАО "Полоцктранснефть Дружба" определен по договоренности, а между ПАО "Транснефть" и ОАО "Гомельтранснефть Дружба" - повышением действующих ставок на среднегодовой индекс потребительских цен, установленный параметрами прогноза социально-экономического развития России на 2017 год", - сообщили в МАРТ.

В министерстве пояснили, что в соответствии с методикой изменения тарифов, между ПАО "Транснефть" и ОАО "Полоцктранснефть Дружба" была достигнута договоренность по размеру индексации тарифов на 11,76%. Между тем договоренность между ПАО "Транснефть" и ОАО "Гомельтранснефть Дружба" достигнута не была.

Уполномоченные органы в области тарифного регулирования Белоруссии (министерство антимонопольного регулирования и торговли) и России (Федеральная антимонопольная служба) также не пришли к согласию по размеру индексации тарифов.

"В соответствии с методикой, в случае отсутствия договоренности по размеру индексации тарифов между уполномоченными органами Беларуси и России, уполномоченный орган белорусской стороны в области тарифного регулирования утверждает размер тарифов на транспортировку нефти с вводом их в действие с 1 февраля 2017 года. При этом размер тарифов определяется повышением действующих ставок тарифа на среднегодовой индекс потребительских цен, установленный параметрами прогноза социально-экономического развития России на 2017 год, увеличенный не более чем на 0,03", - пояснили в МАРТ.

Теги: Белоруссия
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