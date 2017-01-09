"Коммерсант" узнал о планах РФ сократить поставки нефти в Белоруссию

Таким образом Москва продолжает оказывать давление на Минск, чтобы добиться погашения долга за газ; в Белоруссии рассчитывают разрешить ситуацию в I квартале 2017 года

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Россия намерена сократить поставки нефти в Белоруссию в первом квартале 2017 года, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. По данным издания, объемы поставок будут уменьшены до 4 млн тонн в квартал вместо нынешних 4,5 млн тонн.

По информации источников, Минэнерго РФ еще 28 декабря 2016 года передало новый график белорусской стороне. В свою очередь Минск высказал несогласие с таким подходом. В российском министерстве отказались от комментариев по данному вопросу, подчеркивает издание.

Если такой уровень поставок сохранится и дальше, вместо предполагавшихся 18 млн тонн по итогам года Белоруссия может получить только 16 млн тонн.

Как поясняет "Коммерсант", Москва, видимо, продолжит практику сокращения поставок нефти, чтобы побудить Минск погасить более $400 млн долга за газ. Задолженность накапливается с января прошлого года, когда Белоруссия, потребовав снижения стоимости сырья, стала платить меньше в одностороннем порядке. На конец ноября долг составлял около $425 млн.

В свою очередь, Москва увязала газовый вопрос с поставками нефти, сократив их с обещанных 5,3 млн тонн в квартал сначала до 3,5 млн тонн, а в октябре-декабре до 3 млн тонн.

По информации источников издания, в конце минувшего года стороны были близки к достижению договоренностей по этому вопросу: Россия соглашалась предоставить Белоруссию субсидию за счет зачисления таможенных пошлин на российскую нефть в белорусский бюджет, а Минск должен был полностью погасить газовый долг.

Но Белоруссия попросила дополнительных уступок в виде выделения кредита, и в итоге договориться не удалось.

Последние консультации в 2016 году прошли 28 декабря, и на следующий день вице-премьер Белоруссии Владимир Семашко заявил, что рассчитывает достичь соглашения в течение первого квартала 2017 года.

Минск в итоге установил новые тарифы на прокачку нефти по своей территории, но только на первый квартал 2017 года.