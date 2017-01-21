Минфин РФ вновь призвал сократить объемы расчета наличными

Антон Силуанов привел пример Индии, которая ограничила расчет наличными, и увидел в этом возможность собирать больше налогов

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Минфин России считает целесообразным проработать возможность сокращения объемов расчетов наличными деньгами.

"Надо подумать о сокращении расчетов наличными деньгами", - сказал министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая в рамках съезда партии "Единая Россия".

Он отметил, что "во многих странах, в том числе, Индии, широкомасштабная атака пошла на расчеты наличными деньгами". "Это правильно, это элемент обеления экономики. За счет этого инструмента можно было бы собрать больше налогов, сделать экономику более прозрачной", - подчеркнул Силуанов.

Идея ограничить сумму оплаты наличными возникла еще в 2013 году. Минфин тогда подготовил законопроект, который так и не был согласован ведомствами.

В марте 2014 года замминистра финансов РФ Алексей Моисеев сообщил, что все разногласия по законопроекту устранить так и не удалось. Одной из проблем был вопрос предоставления гарантий доступной цены безналичных расчетов. Другой спорный аспект - обеспечение контроля за исполнением новых требований. Минфин полагал, что этот контроль должна осуществлять Федеральная налоговая служба.

В одной из последних версий законопроекта предлагалось ограничить на первом этапе сумму оплаты наличными 600 тысяч рублей, а в дальнейшем снизить ее до 300 тысяч рублей.

Также Минфин настаивал на введении ограничений по расчетам наличными в отношении всех транзакций, а не только тех, которые можно проверить, как это предлагал ЦБ.