Экономика

Силуанов оценил перспективу пополнения Резервного фонда в 2017 году

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Пополнение Резервного фонда возможно во втором полугодии, если конъюнктура цен на нефть и курс рубля позволят получить дополнительные нефтегазовые доходы свыше 1,8 трлн рублей, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Здесь два фактора влияют - цена на нефть и дополнительные доходы, соответственно, и курс. Если это сложится, то увидим это во втором полугодии", - сказал он журналистам в субботу.

Министр не стал уточнять, при какой цене и курсе может появиться такая возможность.

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"Теоретически такие возможности существуют", - сказал он.

Силуанов напомнил, что в 2017 году предусмотрено финансирование дефицита бюджета из Резервного фонда и Фонда национального благосостояния (ФНС) в размере 1,8 трлн рублей.

"Чтобы пополнять, мы должны получить на эту сумму дополнительные нефтегазовые доходы и больше. Поэтому различные варианты прогнозов сделана и одни из таких вариантов предусматривают возможность пополнения Резервного фонда", - сказал министр.

Тем временем, дополнительные нефтегазовые доходы будут зачисляться в бюджет, что позволит сократить использование Резервного фонда, а может быть даже и пополнить, это создаёт дополнительные возможности для участия ЦБ на валютном рынке, отметил министр.

Также говоря о возможном сокращении дефицита бюджет при поступлении допдоходов от более высокой цены на нефть, министр отметил, что при цене $50 за баррель допдоходы составят 1 трлн рублей, и соответственно, дефицит будет около 2% про текущем курсе рубля.

Теги: Минфин, Антон Силуано
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