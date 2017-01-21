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Топилин пообещал незначительное уменьшение реальных пенсий в РФ

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Реальные пенсии в России будут ежегодно падать на 0,5% из-за отмены индексации пенсий работающим пенсионерам, заявил глава Минтруда Максим Топилин.

"Реальная пенсия будет, может, на полпроцента каждый год уменьшаться по прогнозу", - сказал он журналистам в субботу в кулуарах съезда "Единой России", отвечая на вопрос о темпах сокращения реального размера пенсий.

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Топилин добавил, что в России на порядка 30 млн неработающих пенсионеров приходится около 10 млн работающих, и в результате общий средний размер пенсии будет показывать незначительное снижение. "Доля работающих - она дает как раз недоползание по фактической инфляции", - сказал министр.

Между тем, глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов пояснил журналистам, что "чуть-чуть уменьшается" параллельно и соотношение средней пенсии в РФ к среднему размеру заработной платы в стране. По его словам, после индексации 1 февраля это соотношение составит 35,2%. Эту динамику он также связал с прошлогодней отменой индексации для работающих пенсионеров.

Ранее в ходе своего выступления на съезде Топилин заявил, что три года подряд по прогнозу реальный размер пенсий будет снижаться, несмотря на восстановление общего порядка индексации. В пресс-службе министерства журналистам пояснили, что это связано с тем, что с 2016 года работающие пенсионеры получают неиндексированную пенсию.

Вместе с тем, в пресс-службе Минтруда журналистам пояснили, что снижение реальных размеров пенсий "объясняется тем, что пенсии работающим пенсионерам с 2016 года не индексируются".

Там напомнили, что гражданин получит пенсию в повышенном размере с учетом всех индексаций лишь при прекращении работы. Такой порядок был введен в прошлом году.

Теги: Минтруда Максим Топилин
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