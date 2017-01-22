Новак спрогнозировал общее сокращение добычи нефти за январь на более 1,7 млн б/с

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Общее сокращение добычи нефти по итогам января составит 1,7 млн б/с, сообщил в эфире телеканала "Россия 24" министр энергетики России Александр Новак.

"Сейчас по странам, по которым мы имеем информацию, мы имеем цифру снижения порядка 1,5 млн б/с. В целом, если взять общее количество стран, а их 24, то это 1,7 млн б/с. То есть, на мой взгляд, по результатам статистики, которая появится за январь месяц, мы будем иметь даже превышение чем 1,7 млн б/с", - сказал он.

"Целевой план (по итогам января - ИФ) - 1,7 млн баррелей по странам ОПЕК и не-ОПЕК. Но он разный, если брать помесячно. Например, Россия достигает сокращения постепенно (целевая квота России составляет 300 тыс. б/с, в январе первоначальный план был в 50 тыс. б/с, но он уже повышен до 100 тыс. б/с - ИФ)", - добавил Новак журналистам, пояснив, что какие-то страны превышают свои обязательства, таким образом получается выход на 1,7 млн б/с.

Как отметил министр, балансировка рынка нефти может произойти уже в конце первого полугодия 2017 года. "Раньше мы оценивали, что это будет (балансировка рынка нефти - ИФ) в третьем-четвертом квартале 2017 года. Сегодня, исходя из того, что мы видим, возможно, балансировка будет уже в конце первого полугодия 2017 года. Такие оценки тоже уже есть", - заявил Новак.

Кроме того, министр сообщил, что потенциал роста цены на нефть не исчерпан. "Мне кажется, что потенциал роста цена на нефть не исчерпан. Тем не менее в целом, для того, чтобы подходить к оценке ситуации, на мой взгляд, цена будет в течение этого года в среднем от $50 до $60 за баррель. Мы увидим, возможно, и более высокие цены относительно сегодняшней текущей цены в $55. Во многом это будет зависеть от текущей балансировки спроса и предложения", - сказал он.

30 ноября прошлого года государства ОПЕК договорились сократить добычу нефти в общей сложности на 1,2 млн б/с. Саудовская Аравия обязалась уменьшить добычу на 486 тыс. б/с, что является самым значительным сокращением среди стран картеля.