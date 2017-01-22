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Экономика

Министр Венесуэлы сказал о выполнении соглашения по сокращению нефтедобычи на 80%

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Договоренности по сокращению нефтедобычи между странами ОПЕК и не-ОПЕК сейчас выполнены уже на 80%, сообщил журналистам министр нефти Венесуэлы Нельсон Мартинес.

Он также сказал, что квота Венесуэлы в рамках договоренностей по сокращению нефтедобычи странами ОПЕК выполнена более чем наполовину. "Наша квота составляет около 90 тыс. б/с (95 тыс. б/с - ИФ), и мы выполнили ее уже более, чем наполовину. К концу месяца достигнем полностью", - отметил министр.

30 ноября прошлого года государства ОПЕК договорились сократить добычу нефти в общей сложности на 1,2 млн б/с. Саудовская Аравия обязалась уменьшить добычу на 486 тыс. б/с, что является самым значительным сокращением среди стран картеля.

Теги: нефть, ОПЕК, Венесуэла
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