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Экономика

Операторам захотели разрешить продавать sim-карты через интернет

При этом они должны будут до 2018 года подтвердить достоверность сведений об абонентах, проверив их по базам Пенсионного фонда и фонда ОМС

Операторам захотели разрешить продавать sim-карты через интернет
Фото: panthermedia/vostock-photo

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Операторы связи с 2019 года могут получить возможность заключать договоры с абонентами об оказании услуг связи с помощью автоматизированных устройств и в электронной форме, следует из поправок в закон "О связи", с которыми ознакомился "Интерфакс".

При этом операторам позволят проверять достоверность сведений об абонентах не только по документу, удостоверяющему личность, но и через единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА), квалификационную электронную подпись, единый портал госуслуг и с помощью подключения к системам госорганов, в том числе к системе межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ).

Операторы связи также будут обязаны подтвердить достоверность сведений о своих абонентах до конца 2018 года. Для этого операторы государственных информационный систем, в том числе баз Пенсионного фонда России (ПФР) и Федерального фонда ОМС (ФФОМС), до 31 марта 2017 года должны будут безвозмездно обеспечить операторам доступ к этим системам.

Поправки откроют для мобильных операторов альтернативный источник дистрибуции sim-карт, в том числе позволят получать заявки и проверять данные абонентов дистанционно, например, через портал госуслуг. "Тогда sim-карта может быть доставлена курьером, по почте или другим способом", - предположил источник "Интерфакса", знакомый с текстом законопроекта.

"Мера снижает дополнительные издержки на дистрибуцию и дает возможность появления новых абонентов. В дальнейшем эта норма сможет простимулировать использовать базы данных операторов связи для иных историй, полезных государству и бизнесу, например, при идентификации абонентов при проведении массовых мероприятий", - добавил он.

Источники "Интерфакса" на телекоммуникационном рынке называют нескольких разработчиков законопроекта. Один из них утверждает, что поправки разработаны по результатам деятельности рабочей группы с участием операторов связи на площадке Роскомнадзора. По словам другого собеседника агентства, в разработке законопроекта участвовало МВД, которое совместно с Роскомнадзором занимается пресечением незаконных продаж sim-карт. В 2016 году проведено 819 таких мероприятий, изъято 28,5 тыс. sim-карт. В Роскомнадзоре не комментирую законопроект, в МВД не ответили на запрос "Интерфакса".

Согласно документу, операторы будут обязаны проверять полученные от абонентов-юрлиц сведения о конечных пользователях услугами. В настоящее время в законе о связи не прописана обязанность проверять именно конечных пользователей корпоративных клиентов операторов. Это рождает проблему так называемых "сотовых колхозов" - дилеров незарегистрированных sim-карт, которые массово закупают контракты у операторов. Последние при этом учитывают "колхозы" как корпоративных клиентов, однако установить конечных пользователей услугами зачастую невозможно.

Штрафы и обязательная плата за sim-карту

За оказание услуг связи в отсутствие достоверных сведений об абоненте в биллинговой системе операторам может грозить штраф в размере 200-300 тыс. рублей. За непредставление оператору списка конечных пользователей услугами связи юрлицу может грозить штраф в 50-70 тыс. рублей, индивидуальному предпринимателю - 40-50 тыс. рублей. Такие штрафы предлагается закрепить в Кодексе об административных правонарушениях (КоАП).

Кроме того, законопроект устанавливает обязанность операторов взимать фиксированную плату в 100 рублей за выдачу sim-карты абонентам. В действующем законодательстве предусмотрено лишь, что такая плата не может превышать 100 рублей. Это позволяет дилерам "серых" sim-карт осуществлять бесплатную раздачу контрактов, в том числе без идентификации абонентов.

"Это экономическая мера, она должна работать против распространителей sim-карт, которые их раздают на улице. Поскольку они не действуют от имени оператора связи, распространение таких sim-карт будет для них невыгодным из-за того, что еще дополнительно будет взиматься 100 рублей, которые не будут попадать на счет. Такая экономическая мера должна сократить продажи sim-карт на улице", - полагает источник в одном из операторов связи.

За распространение sim-карт без полномочий от оператора физлиц смогут штрафовать на 2-5 тыс. рублей штрафа, юрлиц - на 100-200 тыс. рублей.

За незаконную продажу sim-карт иностранным гражданином или лицом без гражданства планируется ввести штраф 50-60 тыс. рублей с конфискацией sim-карт, а также административный арест до 15 суток с выдворением за пределы РФ.

Похожая норма сейчас применяется к дилерам, которые действуют от имени оператора связи, но не исполняют требований о внесении данных об абонентах. "То есть предполагалось, что эта норма будет применяться к тем коммерческим представителям, у которых реально есть договор с оператором связи, и при этом они не соблюдают какие-то требования по порядку заключения абонентских контрактов. На практике распространение sim-карт осуществляется без каких-либо договоров с операторами, это такой вакуум. И в отношении таких продавцов ответственность применять нельзя, так как они не являются представителями оператора связи. Поэтому для решения этой проблемы планируется внести дополнительную ответственность за распространение sim-карт лицам, не имеющим полномочий от оператора связи", - сказал источник "Интерфакса", близкий к разработке поправок.

Наконец, операторы связи с 2019 года смогут оказывать услуги абонентам только после появления в своих биллинговых системах данных о пользователях. "Предоставление услуг подвижной радиотелефонной связи, услуг по передаче данных и доступа к сети интернет с использованием идентификационных модулей (sim-карт - ИФ) операторов связи допускается только после внесения сведений о физлице (абоненте или пользователе услугами связи) в базу данных систем расчета оператора связи", - говорится в документе. Эта норма также направлена на борьбу с распространением sim-карт вне офисов операторов связи и их уполномоченных партнеров, отмечает источник.

Представители ПАО "Вымпелком", ПАО "Мобильные Телесистемы" (МТС) и ПАО "Мегафон" не прокомментировали вопросы "Интерфакса" о законопроекте.

Теги: Россия
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