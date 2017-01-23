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Шувалов опроверг обсуждение вопроса сокращения объемов расчетов наличными

Ранее с такой инициативой выступал министр финансов Антон Силуанов

Шувалов опроверг обсуждение вопроса сокращения объемов расчетов наличными
Первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов
Фото: Reuters

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Правительство не обсуждает вопрос сокращения объемов расчетов наличными, заявил журналистам первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов.

"В правительстве этот вопрос не обсуждается", - сказал он.

Чиновник добавил, что сейчас банки инвестируют в современные технологии огромные средства. "Мы считаем, что административно ограничивать наличные платежи бессмысленно. И все транзакции, которые могут банки обеспечивать, и как они будут проводить, используя новые технологии, это должно естественным образом войти в обиход каждой семьи. Но никаких административных ограничений, никаких административных принуждений - этого не будет", - подчеркнул Шувалов.

Он также отметил, что в мире действительно наблюдается тенденция сокращения наличных платежей. Однако, по словам первого вице-премьера, в нашей стране "особая история", и наблюдается настороженность по поводу обмена денежных знаков и любых ограничений.

"Поэтому никаких административных ограничений мы не обсуждаем и вводить не будем", - повторил Шувалов. На прошлой неделе сообщалось, что Минфин считает целесообразным проработать возможность сокращения объемов расчетов наличными деньгами.

"Надо подумать о сокращении расчетов наличными деньгами", - сказал министр финансов Антон Силуанов, выступая в рамках съезда партии "Единая Россия".

Он отметил, что "во многих странах, в том числе, Индии, широкомасштабная атака пошла на расчеты наличными деньгами". "Это правильно, это элемент обеления экономики. За счет этого инструмента можно было бы собрать больше налогов, сделать экономику более прозрачной", - говорил Силуанов.

Теги: Игорь Шувалов
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