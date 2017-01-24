Минфин усомнился в повышении суверенного рейтинга РФ до 2019 года

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Минфин РФ рассчитывает на повышение суверенного рейтинга РФ не раньше 2019 года, следует из проекта изменений в государственную программу "Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков".

С 2010 года вплоть до 2014 года суверенные рейтинги РФ оставались неизменными. В апреле 2014 года на фоне усиливающейся внешнеполитической напряженности и ожидаемого замедления темпов роста российской экономики агентство S&P снизило суверенный рейтинг РФ до уровня "BBB-", а в октябре того же года рейтинг был понижен агентством Moody's. В январе 2015 года S&P первым из "большой тройки" рейтинговых агентств снизило суверенный рейтинг РФ до спекулятивного уровня "ВВ+" с негативным прогнозом. Moody's понизило рейтинг России до "мусорного" уровня "Ba1" в конце февраля 2015 года. Fitch до сих пор сохраняет российские рейтинги на низшей ступени инвестиционного уровня ("BBB-").

В сентябре-октябре 2016 года Fitch и S&P улучшили прогноз суверенного рейтинга РФ с "негативного" на "стабильный". В проекте госпрограммы указано, что рейтинг РФ, как ожидается, будет оставаться на уровне "BB+"/"Ba1" в 2017 и 2018 годах, в 2019 году Минфин ждет его улучшения до "ВВВ-"/"Ваа3". В 2020 году, по оценкам министерства, суверенный рейтинг РФ может вырасти до "А-"/"А3".

Чиновники неоднократно выражали надежду на скорое повышение рейтингов РФ в связи со стабилизацией экономики страны и улучшением ситуации с бюджетом. О предпосылках для повышения рейтинга на форуме в Давосе говорил глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

"Если посмотреть прогнозы рейтинговых агентств, то мы в последние два года показываем устойчиво результаты лучше, чем ожидают рейтинговые агентства от нас. И нам кажется, что если третий год мы опять будем показывать лучшие результаты, то это хороший фундаментальный повод, чтобы рейтинговым агентствам задуматься, чтобы, может быть, изменить нам рейтинг", - сказал он.

Глава Сбербанка Герман Греф отмечал в Давосе, что при объективной оценке суверенный рейтинг РФ должен быть повышен в этом году, но предсказывать влияние политических факторов на этот процесс сложно.

"Если исходить из макроэкономических предпосылок, я думаю, логично, чтобы это произошло (повышение рейтинга - ИФ). Потому что сегодня очень сложно найти обоснование нашему мусорному рейтингу, очень сложно. К сожалению, мы видим иногда, что тут начинается некое влияние политики, и этот фактор трудно оценить. Но если будут проведены исключительно профессиональные оценки, думаю, в этом году мы должны получить повышение суверенного рейтинга", - сказал он.