Disney инвестирует 1,5 млрд евро в парижский "Диснейленд"

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Walt Disney увеличила свою долю в Euro Disney SCA, операторе парка развлечений "Диснейленд" в Париже, и намерена инвестировать 1,5 млрд евро в модернизацию объекта. Как сообщается в пресс-релизе компании, она выкупила 9% акций Euro Disney у саудовского принца Аль-Валида бин Талала, заплатив за них по 2 евро за бумагу, что на 67% превышает котировки на закрытие рынка в четверг. Сделка была оплачена акциями Walt Disney. В результате Disney стала держателем 85,7% акций оператора "Диснейленда".

Также компания объявила о намерении приобрести оставшиеся у других инвесторов бумаги компании по той же цене. Если ей удастся консолидировать более 95% акций, она намерена запустить процедуру делистинга Euro Disney с фондовой биржи в Париже. Ранее Walt Disney обнародовала отчетность за первый квартал 2017 финансового года. По данным компании, ее чистая прибыль сократилась на 14% в годовом выражении, до $2,48 млрд, выручка уменьшилась на 3%, до $14,78 млрд. Результаты оказались хуже ожиданий рынка.

Представители компании отметили, что ухудшение показателей связано с очень сильными показателями за первый квартал прошлого фингода, когда на экраны вышло сверхуспешное продолжение киносаги "Звездные войны". Выручка Disney от кинобизнеса в прошлом квартале снизилась на 7%, до $2,52 млрд.

Выручка в сегменте кабельного вещания уменьшилась на 2%, до $6,23 млрд, в сегменте выпуска потребительских товаров - на 23%, до $1,48 млрд. Тем не менее, подразделение, управляющее тематическими парками и круизными судами, увеличило выручку на 6%, до $4,56 млрд. Акции Walt Disney на предварительных торгах в пятницу подешевели на 0,1%, капитализация компании составляет $172,6 млрд.