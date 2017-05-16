Хакеры потребовали выкуп за украденный фильм Disney

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Генеральный директор студии Walt Disney Боб Айгер сообщил в понедельник, что хакеры, заявившие о краже одного из фильмов компании, пригрозили выпустить его, если студия не заплатит выкуп. Игер не раскрыл название фильма, но заявил, что Disney отказывается платить, пишет The Hollywood Reporter.

Руководитель Disney сказал, что хакеры потребовали огромную сумму в биткойнах. Они сказали, что сначала выпустят пять минут фильма, а затем через 20 минут, пока их финансовые требования не будут удовлетворены. Сейчас студия работает с федеральными следователями.

Ближайшими полнометражными премьерами Disney станут "Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки" и "Тачки 3". Как сообщает источник Deadline, именно за пятую часть "Пиратов Карибского моря" хакеры требуют выкуп. На прошлой неделе появились слухи о том, что пираты похитили черновую версию фильма "Звездные Войны: Последние джедаи" с целью выкупа. Студия никак не комментировала эту информацию.