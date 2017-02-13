Fitch предупредило о возможном понижении рейтинга Греции

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings в понедельник предупредило о возможном ухудшении суверенного рейтинга Греции, уже относящегося к спекулятивной категории, и приближении к преддефолтному уровню, если кредиторы не договорятся с Афинами о скором выделении очередного транша в рамках третьей программы помощи.

До следующего пересмотра рейтинга Греции агентством осталось меньше двух недель. Уже два года он находится на уровне "CCC" и сможет сохранить его только в случае согласования новых вливаний ликвидности "намного раньше июля", когда стране предстоит выплатить 7 млрд евро по старым кредитам, говорится в сообщении Fitch.

Проблемы Греции будут одной из центральных тем на ближайшем заседании Еврогруппы: министры финансов еврозоны соберутся в Брюсселе 20 февраля. Эта встреча станет последним шансом на достижение договоренностей до того, как по всей Европе - в Нидерландах, Франции, Германии - прокатится волна выборов, которая может изменить расклад сил на переговорах.

По данным источников Financial Times, Грецию попросят провести через парламент еще один пакет реформ налоговой и пенсионной систем на 3,6 млрд евро (около 2% ВВП), чтобы убедить Международный валютный фонд, что она выполнит обязательства по увеличению первичного профицита бюджета.

Центральный банк Греции в понедельник призвал правительство и европейских кредиторов ускорить согласование и завершить его до конца февраля. По словам главы ЦБ Янниса Стурнараса, выступавшего в парламентском комитете по экономическим вопросам, дальнейшее затягивание усилит неопределенность и подорвет восстановление греческой экономики.