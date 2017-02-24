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Глава МВФ не увидела необходимости списывать долги Греции

Тем не менее, по ее словам, текущий долг страны будет реструктурирован

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - В настоящее время нет необходимости в списании части греческих долгов, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард после встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в Берлине.

Тем не менее, по словам главы МВФ, текущий долг будет реструктурирован, например, путем снижения процентных ставок или изменением сроков погашения кредитов, сообщает Deutsche Welle.

Лагард в целом положительно оценивает деятельность греческого правительства, которое пытается выполнить требования международных кредиторов. "Мы сейчас настроены гораздо более оптимистично", - сказала она в интервью германской медиакомпании ARD.

При этом глава фонда призывает Афины к дальнейшим реформам налоговой и пенсионной системы.

В настоящий момент МВФ не участвует в программе финансовой помощи Греции. Правительство Германии заинтересовано в том, чтобы привлечь фонд к реализации новой программы кредитования Греции. Однако в этом вопросе существуют серьезные разногласия между МВФ и европейскими кредиторами.

Теги: Греция, МВФ
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