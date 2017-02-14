Владелец бренда Nokia в конце февраля представит обновленную версию модели 3310

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Финская компания HMD Global Oyj, выкупившая права на бренд Nokia сроком на десять лет, планирует представить обновленную версию легендарного телефона Nokia 3310 на выставке Mobile World Congress, которая пройдет в Барселоне с 27 февраля по 2 марта, сообщает сайт VentureBeats со ссылкой на информированные источники.

Ожидается, что стоимость телефона составит $59. Кроме того, HMD Global представит смартфоны Nokia 3 и Nokia 5 стоимостью $149 и $199 соответственно. Продажи оригинальной Nokia 3310 начались в 2001 году, всего в мире было продано 126 млн телефонов этой модели. Пользователи отмечают прочный корпус этого телефона и долгое время работы аккумулятора.

Стартап HMD Global возглавляют бывшие руководители Nokia: ее гендиректором является бывший топ-менеджер Nokia Арто Нуммела, который теперь работает в Microsoft, президентом - Флориан Зайхе, также в прошлом высокопоставленный сотрудник Nokia.