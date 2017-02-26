Обновленную Nokia 3310 представили на выставке в Барселоне

Также были представлены смартфоны Nokia 3 и Nokia 5, а также международная версия Nokia 6

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Обновленную версию легендарного сотового телефона Nokia 3310 представили на Всемирном мобильном конгрессе (MWC 2017) в Барселоне.

Как отмечает The Verge, новая версия знаменитого телефона немного изменилась внешне - она стала менее угловатой, немного меньше по размеру и заметно тоньше. Обновленная модель доступна в сером, темно-синем, желтом и красном цвете, причем отдельно можно приобрести сменные панели.

Модель будет носить все то же название 3310, но работать она будет на платформе Nokia’s Series 30+. Новый телефон оснащен 2,4-дюймовым QVGA -дисплеем, 2-мегапиксельной камерой и слотом для карты памяти.

Для тех, кто помнит первую версию модели, в современной Nokia 3310 есть и знаменитая игра "Змейка".

Продажи оригинальной Nokia 3310 начались в 2001 году, всего в мире было продано 126 млн телефонов этой модели. Пользователи отмечали прочный корпус этого телефона и долгое время работы аккумулятора.

Создатели обещают, что и у новой модели будет исключительно долго держащая заряд батарея: 25 дней в режиме ожидания, 22 часа в режиме разговора.

Финская компания HMD Global Oyj, которой принадлежит бренд Nokia, обещают, что в продаже обновленная версия легендарного мобильного телефона появится уже в этом году и будет стоить 49 евро.

Кроме того, в ходе MWC 2017 были представлены смартфоны Nokia 5 и Nokia 3. Как отмечает Gadgets 360, Nokia 5 оснащена 5,2-дюймовым дисплеем, процессором Qualcomm Snapdragon 430 и 2 ГБ оперативной памяти. Такой смартфон обойдется в 189 евро.

Nokia 3 обладает дисплеем в 5 дюймов и 8-мегапиксельной камерой. Цена этого смартфона составит 139 евро. Обе версии работают на платформе Android 7.0 Nougat и поступят в продажу во втором квартале 2017 года.

Также финская компания представила специальную версию Nokia 6, которая будет доступна по всему миру, а не только в Китае, как ранее. Обычная версия Nokia 6 обойдется в 229 евро. Специальная версия Nokia 6 Art - 299 евро.