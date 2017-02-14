Суд признал банкротом компанию-производителя минеральной воды "Архыз"

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Карачаево-Черкесии признал банкротом одного из ведущих российских производителей бутилированной минеральной воды "Висма" и ввел на предприятии конкурсное производство сроком на 6 месяцев, следует из материалов суда. Заявление о признании компании несостоятельной в суд подавало ООО "Гудвилл-А" в связи с наличием непогашенной задолженности в размере 765,2 тыс. рублей за поставленный товар. В рамках дела суд заменил "Гудвилл-А" на его правопреемника - "Ал Транс" и в декабре 2015 года ввел в отношении "Висмы" процедуру наблюдения.

В третью очередь кредиторов включены Сбербанк , задолженность "Висмы" перед которым составляет 963,3 млн рублей (44% от общей суммы требований) и ООО "Дельта" (правопреемник Сбербанка) - 843,3 млн рублей (39%). И банк, и компания являются залоговыми кредиторами. Как сообщалось ранее, в январе 2017 года арбитражный суд Карачаево-Черкесии отказал Сбербанку в признании банкротом генерального директора и совладельца ЗАО "Висма" Валерия Герюгова в связи с наличием кредиторской задолженности на общую сумму 1,8 млрд рублей.

Согласно информации на сайте холдинга, "Висма" владеет эксклюзивным правом на добычу и розлив минеральной воды "Архыз" на территории вблизи Тебердинского биосферного заповедника в горах Карачаево-Черкесии. Компания производит минеральную и питьевую воду также под марками "Ессентуки", "Долина Нартов".

По данным базы "СПАРК-Интерфакс", в 2015 году ЗАО "Висма" получило 970,5 млн рублей выручки (снижение по сравнению с 2014 годом на 2,6%) и 93,7 млн рублей чистого убытка (снижение на 14%). Гражданам России (по выписке из реестра акционеров от 21 октября 2011 года) принадлежит 48,26% ЗАО "Висма", 46,64% владеет ООО "Торговый дом "Висма", еще 5,09% - кипрская Vismainvest Limited.