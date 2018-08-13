В суд направлено дело против руководства компаний, реализующих воду "Архыз"

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Генеральная прокуратура РФ направила в суд уголовное дело о хищении более 1,7 млрд рублей руководством компаний, реализующих известную питьевую воду марки "Архыз".

"В генеральной прокуратуре РФ утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководителей группы компаний, занимавшихся добычей и реализацией питьевой воды. Они обвиняются в мошенничестве в сфере кредитования в особо крупном размере", - говорится в сообщении надзорного ведомства, поступившем в "Интерфакс".

Как полагает следствие, "в 2012-2014 годах владелец и генеральный директор ЗАО "Висма" (производитель "Архыза" - ИФ) совместно с исполнительными директорами данного предприятия и иными лицами получил в банке кредиты по подложным документам". Общая сумма кредитов, поступивших в подконтрольные организации, составила более 1,7 млрд рублей". После этого деньги были похищены, отметили в генпрокуратуре.

В ходе следствия генеральному директору ЗАО избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Его соучастники находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Промышленный районный суд Ставрополя для рассмотрения по существу.

Как сообщалось, в декабре 2015 года Арбитражный суд Карачаево-Черкесии ввел в отношении ЗАО "Висма" процедуру наблюдения по заявлению ООО "Гудвилл-А" в связи с наличием непогашенной задолженности в размере 765,2 тыс. рублей, а в феврале 2017 года признал предприятие банкротом и открыл конкурсное производство. В третью очередь кредиторов были включены Сбербанк (963,3 млн рублей) и ООО "Дельта" (правопреемник Сбербанка, 843,3 млн рублей).

В январе 2017 года Арбитражный суд Карачаево-Черкесии отказал Сбербанку в признании банкротом генерального директора и совладельца ЗАО "Висма" Валерия Герюгова в связи с наличием кредиторской задолженности на общую сумму 1,8 млрд рублей.

В конце 2015 года Третейский суд удовлетворил иск Сбербанка и солидарно взыскал задолженность в сумме 1,8 млрд рублей с ЗАО "Висма", ООО "Торговый дом "Висма-Центр", ООО "Висма Люкс", ЗАО "Управляющая компания "Висма", ЗАО "Висма-Архыз", ООО "Торговый дом "Висма" и с Герюгова как с поручителей, обратив взыскание на заложенное имущество. Все указанные компании входят в холдинг "Висма".

Согласно информации на сайте холдинга, ЗАО "Висма" владеет эксклюзивным правом на добычу и розлив минеральной воды "Архыз" на территории вблизи Тебердинского биосферного заповедника в горах Карачаево-Черкесии. Компания производит минеральную и питьевую воду также под марками "Ессентуки", "Долина Нартов".

По данным системы "СПАРК-Интерфакс", в 2017 году ЗАО "Висма" получило 182,2 млн рублей выручки (снижение к уровню 2016 года в 4,8 раза) и 3,9 млн рублей чистой прибыли против 1,9 млрд рублей чистого убытка годом ранее.

Гражданам России, согласно выписке из реестра акционеров от 26 июля 2018 года, принадлежит 48,26% ЗАО "Висма", 46,64% владеет ООО "Торговый дом "Висма", еще 5,09% - кипрская Vismainvest Limited.