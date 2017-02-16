Выручка "Яндекс.Такси" в 2016 году выросла в 2,4 раза

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Выручка онлайн-сервиса "Яндекс.Такси" по итогам 2016 года составила 2,3 млрд рублей, что в 2,4 раза больше показателя за 2015 год, говорится в сообщении "Яндекса". По итогам 2015 года выручка "Яндекс.Такси" составила 984 млн рублей. В IV квартале 2016 года доходы сервиса повысились на 91%, до 753 млн рублей.

Выручка самого "Яндекса" по US GAAP в IV квартале 2016 года составила 22,1 млрд рублей, что на 22% больше показателя за аналогичный период 2015 года, говорится в сообщении компании. Скорректированная чистая прибыль сократилась на 11%, до 3,2 млрд рублей.

Показатели выручки "Яндекса" превысили ожидания аналитиков, опрошенных накануне "Интерфаксом". Аналитики предполагали, что в IV квартале 2016 года выручка компании вырастет на 17,5%, до 21,3 млрд рублей. Однако показатель скорректированной чистой прибыли оказался ниже прогнозов аналитиков, которые ожидали ее роста на 4,6% (до 3,8 млрд рублей).

В структуре выручки "Яндекса" по-прежнему около 95% занимают доходы от интернет-рекламы (контекстная и медийная - ИФ). По итогам квартала выручка в этом сегменте выросла на 20%, до 21 млрд рублей. Доходы от сервисов "Яндекса" увеличились почти вдвое, до 1,1 млрд рублей. Такой показатель связан с ростом доходов сервиса "Яндекс.Такси", указывает компания.