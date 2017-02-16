Главные новости
В миреМэттис выразил уверенность во вмешательстве России в выборы за рубежомВ РоссииПутин заявил о постоянных попытках дестабилизировать Россию извнеЭкономика"Победа" поднимет цены на авиабилеты из-за появления охраны
Экономика

Выручка "Яндекс.Такси" в 2016 году выросла в 2,4 раза

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Выручка онлайн-сервиса "Яндекс.Такси" по итогам 2016 года составила 2,3 млрд рублей, что в 2,4 раза больше показателя за 2015 год, говорится в сообщении "Яндекса". По итогам 2015 года выручка "Яндекс.Такси" составила 984 млн рублей. В IV квартале 2016 года доходы сервиса повысились на 91%, до 753 млн рублей.

Выручка самого "Яндекса" по US GAAP в IV квартале 2016 года составила 22,1 млрд рублей, что на 22% больше показателя за аналогичный период 2015 года, говорится в сообщении компании. Скорректированная чистая прибыль сократилась на 11%, до 3,2 млрд рублей.

Показатели выручки "Яндекса" превысили ожидания аналитиков, опрошенных накануне "Интерфаксом". Аналитики предполагали, что в IV квартале 2016 года выручка компании вырастет на 17,5%, до 21,3 млрд рублей. Однако показатель скорректированной чистой прибыли оказался ниже прогнозов аналитиков, которые ожидали ее роста на 4,6% (до 3,8 млрд рублей).

В структуре выручки "Яндекса" по-прежнему около 95% занимают доходы от интернет-рекламы (контекстная и медийная - ИФ). По итогам квартала выручка в этом сегменте выросла на 20%, до 21 млрд рублей. Доходы от сервисов "Яндекса" увеличились почти вдвое, до 1,1 млрд рублей. Такой показатель связан с ростом доходов сервиса "Яндекс.Такси", указывает компания.

Теги: Яндекс, Россия
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Экономика
"Победа" поднимет цены на авиабилеты из-за появления охраны"Победа" поднимет цены на авиабилеты из-за появления охраны
Защита сотрудников авиакомпании от агрессивных пассажиров может обойтись клиентам лоукостера в 2% от стоимости билетаПодробнее
Александр Новак: соглашение о сокращении добычи нефти будет эффективно, когда будет выполнено на 100%Александр Новак: соглашение о сокращении добычи нефти будет эффективно, когда будет выполнено на 100%
Министр энергетики рассказал о том, как выполняется это соглашение странами ОПЕК и не-ОПЕК, а также о решении других проблем и задач нефтегазовой и энергетической отрасли РоссииПодробнее
Акционеры Time Warner одобрили слияние с AT&T стоимостью $85,4 млрдАкционеры Time Warner одобрили слияние с AT&T стоимостью $85,4 млрд
Сделка Time Warner и AT&T - крупнейшая из объявленных в 2016 годуПодробнее
В России сократились сборы в Пенсионный фондВ России сократились сборы в Пенсионный фонд
Объем поступивших в ПФР взносов за январь 2017 года составил 183,86 млрд рублей против 197,88 млрд рублей в январе 2016 годаПодробнее
Верховный суд отказал Google в рассмотрении кассации по спору с ФАСВерховный суд отказал Google в рассмотрении кассации по спору с ФАС
Конфликт американской интернет-компании и ФАС продолжается с февраля 2015 года после жалобы "Яндекса"Подробнее
Силуанов прокомментировал влияние закупок валюты Минфином на курс рубляСилуанов прокомментировал влияние закупок валюты Минфином на курс рубля
По его словам, без закупок рубль укреплялся бы более резкоПодробнее
Курс евро опустился ниже 60 рублей и обновил минимум с июля 2015 годаКурс евро опустился ниже 60 рублей и обновил минимум с июля 2015 года
По мнению экспертов, повышение курса рубля связано с подготовкой участников рынка к налоговому периоду и спросом на национальную валютуПодробнее
Сбербанк снизил ставки по потребительским кредитамСбербанк снизил ставки по потребительским кредитам
Минимальная ставка по потребительскому кредиту под поручительство физических лиц теперь составляет 12,9% годовыхПодробнее
Евро упал ниже 61 рубля впервые с июня 2015 годаЕвро упал ниже 61 рубля впервые с июня 2015 года
Эксперты связывают это с очередной волной роста мировых цен на нефть и со спросом на рублиПодробнее
Курс доллара упал ниже 58 рублей впервые с июля 2015 годаКурс доллара упал ниже 58 рублей впервые с июля 2015 года
По мнению экспертов, укрепление рубля связано как с ценами на нефть, так и со спросом на российскую валютуПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 15 февраля5 фото
15 февраля
Фотохроника 15 февраля
Победители World Press Photo 201722 фото
13 февраля
Победители World Press Photo 2017
Лучшие фото недели10 фото
10 февраля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреМэттис выразил уверенность во вмешательстве России в выборы за рубежомВ РоссииПутин заявил о постоянных попытках дестабилизировать Россию извнеЭкономика"Победа" поднимет цены на авиабилеты из-за появления охраныЭкономикаВ России сократились сборы в Пенсионный фонд
Тиллерсон выразил готовность работать с Россией в выгодных для США случаях
"Победа" поднимет цены на авиабилеты из-за появления охраны
Порошенко заявил о проблемах с городским энергоснабжением из-за блокады поставок угля
Лавров начал первую встречу с новым госсекретарем США Тиллерсоном
Экспорт золота из РФ в 2016 г снизился на 43%, до 22,4 т
Мэттис выразил уверенность во вмешательстве России в выборы за рубежом
Уехавшая на Украину экс-депутат Максакова исключена из "Единой России"
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи