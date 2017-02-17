Bloomberg узнало о планах правительства сменить руководство "АЛРОСА"

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Правительство РФ обсуждает возможность смены президента "АЛРОСА" , сообщил Bloomberg со ссылкой на три осведомленных источника. По данным агентства, Андрей Жарков, занимающий пост президента с апреля 2015 года, разошелся с чиновниками во взглядах о путях развития компании. Окончательное решение пока не принято и сроки его неизвестны.

Представитель "АЛРОСА" не комментирует эту информацию. Пресс-секретарь курирующего "АЛРОСА" вице-премьера Юрия Трутнева не подтвердил, но и не опроверг возможность смены руководителя компании.

Источники "Интерфакса" в компании неоднократно отмечали, что у Жаркова есть разногласия с чиновниками, в первую очередь с Минфином, глава которого Антон Силуалов возглавляет наблюдательный совет "АЛРОСА". Тем не менее, в последнее время не было каких-либо значимых изменений, свидетельствующих об обострении ситуации, добавил один из собеседников "Интерфакса".

В конце декабря прошлого года Жарков, также входящий в набсовет, голосовал против корректировки бюджета компании, предусматривающей сокращение долгосрочных финвложений, capex и затрат на оплату труда и геологоразведочные работы. Он счел сокращение расходов "сильным и неоправданным", пояснял представитель "АЛРОСА". При этом глава "АЛРОСА" является госпредставителем, а корректировка была поддержана большинством его коллег по совету.

Тогда же набсовет поручил увеличить продажи в 2017 году на $108 млн. Выручка "АЛРОСА", по предварительным данным компании, в 2016 году выросла на 26%, до $4,486 млрд.

В целом защита бюджета "АЛРОСА" на 2017 год перед набсоветом "прошла напряженно", сообщил один из собеседников "Интерфакса".

Контракт с Жарковым был заключен на три года, т.е. истекает в апреле 2018 года. Возможным преемником Жаркова может быть бывший первый вице-президент "АЛРОСА" Игорь Рящин, который исполнял обязанности президента "АЛРОСА" после отставки прежнего главы компании Федора Андреева в сентябре 2014 года и до назначения Жаркова в апреле 2015 года, говорили ранее источники "Интерфакса". Рящин ушел из "АЛРОСА" после истечения срока контракта в июне 2016 года и вскоре стал советником министра финансов РФ. Не являясь сейчас топ-менеджером "АЛРОСА", он входит в состав правления компании.

Жарков до прихода в "АЛРОСА" был заместителем руководителя Гохрана (с 2010 года). Ранее он работал в ЦБ РФ, "Норникеле" , структурах En+, АО "Приокский завод цветных металлов" и т.д.