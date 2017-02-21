Президент "АЛРОСА" Жарков написал заявление об отставке

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Президент "АЛРОСА" Андрей Жарков написал заявление об уходе со своего поста, заявил "Интерфаксу" источник в компании. Об этом Жарков сообщил на планерке во вторник. Заявление главы "АЛРОСА" рассмотрит набсовет компании. Вопрос пока официально на рассмотрение набсовета не вынесен, добавил источник.

На прошлой неделе агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило, что правительство России обсуждает возможность смены президента "АЛРОСА". Сообщалось, что Жарков, занимающий пост президента с апреля 2015 года, разошелся с чиновниками во взглядах на развитие компании. Источники "Интерфакса" в компании неоднократно отмечали, что у Жаркова есть разногласия с чиновниками, в первую очередь с Минфином, глава которого Антон Силуалов возглавляет наблюдательный совет "АЛРОСА".

В конце декабря прошлого года Жарков, также входящий в набсовет, голосовал против корректировки бюджета компании, предусматривающей сокращение долгосрочных финвложений, capex и затрат на оплату труда и геологоразведочные работы. Он счел сокращение расходов "сильным и неоправданным", пояснял представитель "АЛРОСА". При этом глава "АЛРОСА" является госпредставителем, а корректировка была поддержана большинством его коллег по совету.

Bloomberg также сообщало, что что единственным претендентом на пост главы "АЛРОСА" является 36-летний сын экс-главы администрации президента Сергей Иванов, который сейчас работает вице-президентом Сбербанка, а до апреля 2016 года возглавлял страховую компанию "СОГАЗ".

Возможным преемником Жаркова может быть и бывший первый вице-президент "АЛРОСА" Игорь Рящин, который исполнял обязанности президента компании после отставки прежнего главы Федора Андреева в сентябре 2014 года и до назначения Жаркова в апреле 2015 года, говорили ранее источники "Интерфакса". Рящин ушел из "АЛРОСА" после истечения срока контракта в июне 2016 года и вскоре стал советником министра финансов.