Глава МИД ФРГ против отказа от "Северного потока-2" по политическим причинам

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль считает, что нельзя по политическим причинам отказываться от проекта "Северный поток-2".

"Европа пошла по пути либерализации газового рынка, мы должны были принять определенные законы. Я считаю, что эти законы нужно соблюдать. Я считаю, что нельзя отказываться в силу политических интересов от либерализации рынка", - сказал он в ходе панельной дискуссии на Мюнхенской конференции по безопасности в субботу.

"Северный поток 2" (Nord Stream II) предполагает строительство 3-й и 4-й ниток газопровода через Балтику из России в ФРГ, в результате чего общая мощность маршрута возрастет до 110 млрд куб. м газа в год.

По словам Габриэля, на сегодняшний день на фоне напряженных отношений с Россией обсуждается вопрос отказа от принципа либерализации газового рынка.

"Я считаю, что это неправильная интерпретация третьего пакета по энергетике. Я против таких шагов и считаю, что наша задача создать такую инфраструктуру, чтобы нас никто не мог шантажировать", - подчеркнул глава МИД Германии.

53-я Мюнхенская конференция по безопасности проходит 17-19 февраля. Она считается крупнейшей и одной из наиболее авторитетных площадок для обсуждения проблем глобальной безопасности. В столице Баварии традиционно собирается несколько сотен экспертов и политиков со всего мира.