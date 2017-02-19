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Сенатор США посетовал на неполноту расследования "российского вмешательства" в выборы

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Пока в области расследования попыток вмешательства России в президентские выборы в США делается недостаточно, считает сенатор Линдси Грэм.

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"Мы делаем недостаточно в области расследования попыток России повлиять на выборы в США, Россия слишком мало заплатила за это", - заявил он на конференции по безопасности в Мюнхене.

По его словам, санкции в отношении России будут "во главе угла" работы конгресса.

53-я Мюнхенская конференция по безопасности проходит 17-19 февраля.

Конференция считается крупнейшей и одной из наиболее авторитетных площадок для обсуждения проблем глобальной безопасности. В столице Баварии традиционно собирается несколько сотен экспертов и политиков со всего мира.

Теги: Мюнхен, США, Линдси Грэм
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