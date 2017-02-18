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Экономика

Росстат повысил оценку роста промпроизводства в 2016 году

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Промышленное производство в РФ в январе 2017 года выросло на 2,3% по сравнению с январем 2016 года, сообщил в субботу Росстат. При этом Росстат полностью пересмотрел помесячную динамику за прошлый год и уточнил оценку в целом за год - теперь рост промпроизводства в 2016 году оценивается в 1,3% вместо 1,1% по предыдущей оценке.

Росстат перенес публикацию данных с 15 февраля по первоначальному графику на 18 февраля из-за пересчета данных в связи с переходом с 1 января 2017 года на новый классификатор видов экономической деятельности.

Теги: Росстат
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