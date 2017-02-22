Росстат заявил о росте реальных доходов населения в январе на 8,1%

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Реальные располагаемые денежные доходы населения РФ в январе 2017 года выросли на 8,1% по сравнению с январем 2016 года, сообщила в среду Федеральная служба государственной статистики. Реальные располагаемые доходы - это доходы населения за вычетом обязательных платежей - прежде всего налогов, и при этом пересчитанные с учетом инфляции.

Как сообщалось, реальные доходы населения снижались три года подряд - в 2016 году доходы упали на 5,9% в реальном выражении, в 2015 году было падение на 3,2%, в 2014 году их снижение составило 0,7%.

В номинальном выражении доходы населения в январе 2017 года составили 24 тыс. 225 рублей - рост на 12,5% к январю 2016 года. Средняя заработная плата в январе 2017 года составила 35 тыс. 650 рублей и выросла на 8,3% к январю 2016 года. В реальном выражении средняя зарплата в январе 2017 года увеличилась на 3,1%.