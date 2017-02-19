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Министр энергетики Украины назвал альтернативы углю из Донбасса

Есть обновление от 23:51

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Вместо угля антрацитной группы с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса Украина может поставлять уголь из России или Южно-Африканской Республики, но он будет в два раза дороже, сказал министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик.

"Альтернативные источники можно найти начиная с завтрашнего дня. Но что мы меняем. С завтрашнего дня мы можем начать поставку антрацитной группы угля с Кузбасса, только вместо своих шахтеров будем платить деньги российским шахтерам, вместо поступлений в бюджет в Украину мы будем платить в российский бюджет", - сказал Насалик в эфире программы "Факты недели. 100 минут с Оксаной Соколовой" в воскресенье вечером.

Насалик также добавил, что угледобывающие предприятия Донбасса зарегистрированы на Украине, и налоги поступают в бюджет Украины.

По словам министра, продолжение блокады поставок угля с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса приведет к дестабилизации украинской энергосистемы, остановке металлургических предприятий, что приведет к снижению поступлений валюты в Украину, а также к потере 300 тысяч рабочих мест.

На уточняющий вопрос об альтернативах углю-антрациту из Донбасса Насалик заявил: "Альтернативные (источники - ИФ) есть. Это - из России - но будет в два раза дороже. Из той же Южно-Африканской Республики, только срок его поставки будет 40-50 дней, и он будет в два раза дороже, чем украинский".

Теги: Украина, Донбасс
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