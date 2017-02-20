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Портфели кредитных карт российских банков сократились в 2016 году втрое

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Объем рынка кредитных карт в России по итогам 2016 года составил 999 млрд рублей, что соответствует трехлетнему минимуму, сообщают "Ведомости" со ссылкой на обзор "Тинькофф банка". При расчетах использовалась отчетность других банков по РСБУ, но не учитывались просроченные долги. В обзоре указывается, что рынок кредитных карт в прошедшем году сократился меньше, чем в 2015 году: 33,8 млрд против 124 млрд рублей.

В целом рынок кредитных карт и необеспеченного кредитования в целом сократился в 2016 году на 2,6%, заявил газете начальник управления карточных продуктов банка "Хоум кредит" Алексей Драчинский. По его словам, люди с осторожностью относились к новым обязательствам. По предварительным данным Росстата, реальные доходы населения в 2016 г. были на 5,9% меньше, чем в 2015 г.

По данным "Тинькофф банка", сильнее всего сократились карточные портфели "Русского стандарта" - на 23,4 млрд до 53 млрд руб., "ОТП банка" - на 10,9 млрд до 22,8 млрд руб. и "Бинбанк кредитные карты" - на 9,9 млрд до 16,2 млрд руб. В то же время увеличились портфели Сбербанка - на 20,8 млрд до 427,7 млрд руб., "Тинькофф банка" - на 16,8 млрд до 102,5 млрд руб. и банка "Восточный" - на 10 млрд до 36,8 млрд руб.

Кроме того, повысилась и концентрация: в 2015 г. пять крупнейших банков занимали 69,9% рынка, в 2016 г. - 73,8%, причем пятерка лидеров почти не изменилась: у Сбербанка - 42,8%, у "Тинькофф банка" - 10,3%, у "ВТБ 24" - 8,1%, у Альфа-банка – 7,3% и у "Русского стандарта" - 5,3%, он в I квартале 2016 г. уступил 4-е место Альфа-банку.

Теги: Россия
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