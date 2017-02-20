Портфели кредитных карт российских банков сократились в 2016 году втрое

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Объем рынка кредитных карт в России по итогам 2016 года составил 999 млрд рублей, что соответствует трехлетнему минимуму, сообщают "Ведомости " со ссылкой на обзор "Тинькофф банка". При расчетах использовалась отчетность других банков по РСБУ, но не учитывались просроченные долги. В обзоре указывается, что рынок кредитных карт в прошедшем году сократился меньше, чем в 2015 году: 33,8 млрд против 124 млрд рублей.

В целом рынок кредитных карт и необеспеченного кредитования в целом сократился в 2016 году на 2,6%, заявил газете начальник управления карточных продуктов банка "Хоум кредит" Алексей Драчинский. По его словам, люди с осторожностью относились к новым обязательствам. По предварительным данным Росстата, реальные доходы населения в 2016 г. были на 5,9% меньше, чем в 2015 г.

По данным "Тинькофф банка", сильнее всего сократились карточные портфели "Русского стандарта" - на 23,4 млрд до 53 млрд руб., "ОТП банка" - на 10,9 млрд до 22,8 млрд руб. и "Бинбанк кредитные карты" - на 9,9 млрд до 16,2 млрд руб. В то же время увеличились портфели Сбербанка - на 20,8 млрд до 427,7 млрд руб., "Тинькофф банка" - на 16,8 млрд до 102,5 млрд руб. и банка "Восточный" - на 10 млрд до 36,8 млрд руб.

Кроме того, повысилась и концентрация: в 2015 г. пять крупнейших банков занимали 69,9% рынка, в 2016 г. - 73,8%, причем пятерка лидеров почти не изменилась: у Сбербанка - 42,8%, у "Тинькофф банка" - 10,3%, у "ВТБ 24" - 8,1%, у Альфа-банка – 7,3% и у "Русского стандарта" - 5,3%, он в I квартале 2016 г. уступил 4-е место Альфа-банку.