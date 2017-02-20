Рубль вырос на открытии торгов благодаря нефти и улучшению прогноза рейтинга РФ

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Доллар США и евро снизились при открытии торгов на Московской бирже в понедельник утром, рубль повышается к бивалютной корзине на фоне растущей нефти и благодаря улучшению прогноза рейтинга РФ агентством Moody's Investors Service.

Первые сделки по доллару США прошли на "Московской бирже" в диапазоне 58,14-58,31 рубля, по итогам первой минуты торгов курс составил 58,17 рубля (-25,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро снизился до 61,77 рубля (-15,3 копейки), стоимость бивалютной корзины снизилась на 20,75 копейки по отношению к уровню закрытия пятницы, составив 59,786 рубля.

Доллар при этом оказался на 53,08 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 31,79 копейки выше официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", умеренное повышение курса рубля к доллару и евро в начале торгов 20 февраля связано с повышением цен на нефть на мировых площадках, а также с улучшением прогноза рейтинга РФ. Цена апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures утром в понедельник увеличилась на 0,38% - до $56,02 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась на 0,32% - до $53,95 за баррель.

Позитивным фактором для рынка выступает также улучшение прогноза суверенного рейтинга России на "стабильный" с "негативного" международным рейтинговым агентством Moody's Investors Service. Как сообщается в пресс-релизе агентства, рейтинг эмитента и рейтинг государственных облигаций РФ были подтверждены на уровне "Ba1", краткосрочный рейтинг - "Not Prime".

Министр финансов РФ Антон Силуанов приветствовал решение Moody's. "Это решение означает, что эксперты агентства присоединились к оценкам своих коллег из "большой тройки", принявших аналогичное решение еще в прошлом году. Таким образом, теперь все три агентства подтверждают факт стабилизации российской экономики, ее выхода из рецессии", - сказал он журналистам. По мнению министра, улучшение прогноза стало возможным благодаря активным действия правительства, направленным на снижение зависимости российской экономики от нефтегазовых доходов и постепенное восполнение суверенных фондов.