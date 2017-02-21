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Экономика

Moody's улучшило прогноз рейтингов 22 нефинансовых компаний России

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service изменило прогноз рейтингов 22 российских нефинансовых компаний с "негативного" на "стабильный" вслед за аналогичным действием по отношению к суверенному рейтингу РФ, сообщается в пресс-релизе агентства.

Это действие затрагивает, в частности, такие компании, как "Газпром", "Газпром нефть", "ЛУКОЙЛ", "Башнефть", "Роснефть", "Татнефть", "Российские железные дороги", "Норильский никель", "Магнитогорский металлургический комбинат", "Северсталь", "Мобильные Телесистемы", "Мегафон", "ФосАгро", "Совкомфлот", "СИБУР", "КАМАЗ", "Связьинвестнефтехим".

При этом прогноз для рейтинга "Иркута" остается "негативным".

Все рейтинги были подтверждены на текущих уровнях.

Кроме того, агентство оставило без изменения "негативный" прогноз рейтингов "Ba1" золотодобывающей компании Polyus Gold International Limited, поскольку такой прогноз отражает риск превышения ожидаемых инвестиций в развитие производства и отсутствие предпосылок к тому, что компания будет придерживаться сбалансированной финансовой политики. О последнем свидетельствует, в частности, программа выкупа акций, профинансированная за счет долга и осуществленная в 2016 году.

Также Moody's сменило с "негативного" на "стабильный" прогноз рейтингов четырех энергетических предприятий: АО "Атомэнергопром" ("Ba1"), ПАО "Интер РАО" ("Ba1"), ПАО "Транснефть" и его дочерней компании ООО "Транскапиталинвест" ("Ba1"), а также ПАО "ФСК ЕЭС" и его дочерней компании Federal Grid Finance Limited ("Ba1").

В конце прошлой недели Moody's Investors Service изменило прогноз суверенных рейтингов России на "стабильный" с "негативного". Рейтинг эмитента и рейтинг государственных облигаций РФ были подтверждены на уровне "Ba1", краткосрочный рейтинг - "Not Prime".

Теги: Moody's, Россия
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