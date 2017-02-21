Uber наняла бывшего генпрокурора США для расследования сексуальных домогательств

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Расследовать жалобы на сексуальные домогательства в Uber будет бывший генеральный прокурор США Эрик Холдер, сообщает Bloomberg. На прошлой неделе бывшая сотрудница компания Сьюзен Фаулер, работавшая программистом, опубликовала рассказ о сексуальных домогательствах и сексизме в Uber.

В частности она рассказала, что в первый же день ее работы вышестоящий сотрудник написал ей в рабочем чате, что состоит в свободных отношениях и ищет партнершу для секса без обязательств. Фаулер пожаловалась в отдел кадров, но ничего не добилась, поскольку этот человек был на хорошем счету. Вместе с Холдером в расследовании будут участвовать три высокопоставленных сотрудницы Uber.

I am so humbled by and thankful for the overwhelming support I've received today. Wow. So many thanks to you all. — Susan Fowler Rigetti (@susanthesquark) 20 февраля 2017 г.

Руководитель Uber Трэвис Каланик в ответ на рассказ Фаулер написал в твиттере, что поведение менеджеров, о которых говорила программистка, противоречит принципам компании, и пообещал провести расследование и наказать виновных.

1/ What's described here is abhorrent & against everything we believe in. Anyone who behaves this way or thinks this is OK will be fired. https://t.co/6q29N7AL6E — travis kalanick (@travisk) 20 февраля 2017 г.

Эрик Холдер был генеральным прокурором США с 3 февраля 2009 года по 27 апреля 2015 года. После ухода из администрации он вернулся в юридическую фирму Covington & Burling, в которой работал до назначения на пост генпрокурора. Он остается активным членом Демократической партии.