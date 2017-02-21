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Brent поднялась до $56,5 за баррель

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок растут в ходе торгов во вторник, поскольку инвесторы ожидают сокращения поставок углеводородов на мировой рынок из-за совместных действий ОПЕК и других крупнейших производителей, сообщает MarketWatch.

Апрельские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 11:12 по московскому времени подорожали на $0,32 (0,57%) - до $56,5 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени выросли на $0,43 (0,81%) - до $53,83 за баррель. При этом более активно торгующийся апрельский контракт прибавил в цене $0,41 (0,76%) - до $54,19 за баррель.

По данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), на завершившейся 14 февраля неделе число длинных позиций на нефть марки WTI (то есть ставок на то, что контракт подорожает) выросло на 30,95 тыс. и достигло максимальных 390,3 тыс.

"Несмотря на то, что котировки колеблются в узком торговом диапазоне, данные CFTC указывают на рост количества длинных позиций на WTI и Brent до рекордных исторических уровней", - отмечается в отчете ANZ Research.

Совместные усилия ОПЕК и 11 других государств, как ожидается, приведут к росту мировых цен на нефть выше $60 за баррель к концу текущего года, несмотря на повышение запасов топлива в США, полагает глава азиатского нефтегазового отдела Nomura Гордон Кван.

По его прогнозу, глобальный спрос на нефть увеличится на 1,4 млн баррелей в сутки в 2017 году. Если соглашение ОПЕК-не ОПЕК будет выполнено на 90%, то есть добыча уменьшится примерно на 1,5 млн б/с, это приведет к дефициту на мировом рынке примерно в 2,9 млн б/с.

"У США нет возможностей для заполнения этого разрыва", - отмечает Кван. Он считает, что несмотря на усиление активности в сфере бурения в США, сланцевые производители смогут нарастить производство всего примерно на 1 млн б/с.

Аналитики Goldman Sachs также прогнозируют, что глобальный нефтяной рынок перейдет к дефициту в течение первого полугодия текущего года.

Теги: Нефть, Brent, WTI
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