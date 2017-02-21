ФАС пришла с проверкой на предмет ценового сговора в офисы LG и Philips

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба проводит проверки в российских офисах компаний LG и Philips в связи с жалобами на ценовые сговоры при продаже техники, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства. Как утверждает ФАС, компания Philips препятствует проведению проверки. ФАС с прошлого года ведет проверки технологических компаний на предмет ценового сговора при продаже устройств.

В частности, ведомство провело проверки в компаниях Samsung, Alcatel, Sony и Asus, в результате которых не обнаружила нарушений при ценообразовании на смартфоны. Сейчас ФАС также ведет проверку ценообразования на смартфоны iPhone 7, результаты проверки будут известны до конца февраля.

Проверки проводится на фоне дела, возбужденного ФАС в отношении компаний группы Apple, в том числе российской "дочки" американской компании - "Эппл Рус". Ведомство обнаружило признаки координации ценообразования на iPhone 6S и 6S Plus в сетях как минимум 16 российских ритейлеров и дистрибуторов.

Ранее расследование ФАС показало, что с начала официальных продаж смартфонов iPhone 6S и iPhone 6S Plus в России большинство реселлеров установили на них одинаковые цены и удерживали их в течение определенного времени. Кроме того, служба установила совпадение цен ритейлеров и на другие модели смартфонов Apple. Такие совпадения могут являться результатом координации ценообразования российских реселлеров группой компаний Apple, которая привела к установлению цен на российском рынке и принятию так называемых "рекомендованных" цен в качестве обязательных, полагает ФАС.

Сама Apple ранее опровергла обвинение ФАС, сообщив, что реселлеры устанавливают свои собственные цены на продукты американского производителя.