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Toshiba решила продать бизнес по выпуску чипов памяти за $9 млрд

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Японский концерн Toshiba намеревается продать подразделение по производству микросхем памяти до конца следующего финансового года (31 марта 2018 года), выручив при этом не менее 1 трлн иен ($8,8 млрд), пишет Japan Times со ссылкой на информированные источники. По их данным, сделка может привести к тому, что Toshiba передаст полный контроль над подразделением, которое в таком случае может быть оценено в 2 трлн иен.

Пресс-служба Toshiba отказалась комментировать эту информацию. Ранее в феврале Toshiba объявила о списании 712,5 млрд иен ($6,28 млрд) из-за перерасхода средств в рамках текущих атомных проектов в США и Китае. На прошлой неделе президент Toshiba Самости Цунакава сообщил, что продажа контрольного пакета полупроводникового бизнеса, который считается одним из лучших активов корпорации, вероятно, неизбежна.

Южнокорейская SK Hynix Inc. уже выразила интерес к покупке производства микросхем NAND у Toshiba. В число потенциальных претендентов также могут войти Micron Technology Inc. и Western Digital Corp., причем у последней уже есть партнерское соглашение с Toshiba о производстве микросхем.

Мировым лидером по производству флэш-памяти является Samsung Electronics, контролирующая примерно треть от общего объема рынка, составляющего $30 млрд. На втором месте - Toshiba (примерно 20%), далее следуют Western Digital, Micron и Hynix. Toshiba, история которой прослеживается с 1875 года, работает в различных сферах, включая электротехнику, электронику и энергетику. В корпорации работают свыше 167 тыс. человек по всему миру.

Теги: Toshiba, Япония
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